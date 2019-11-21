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Татар-информ

21 ноября 2019, 18:51

Происшествия

В Казани будут судить аферистов, которые собрали с грузоперевозчиков 5 млн рублей

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Происшествия

В Казани будут судить аферистов, которые собрали с грузоперевозчиков 5 млн рублей

Перед судом предстанут четверо сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения».

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанут четверо сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале прошлого года соучастники придумали план, как выманивать деньги у людей, занимающихся грузоперевозками.

Перевозчикам и их представителям предлагали заплатить тысячу рублей, за то, что их не привлекут к ответственности за перегруженные машины. Взятка якобы предназначалась сотрудникам ГИБДД, а передача происходила бесконтактным способом – переводом на банковские карты.

Таким образом злоумышленникам удалось собрать порядка 5 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, и с использованием служебного положения.

Трое подозреваемых признали свою вину, четвертый утверждает, что непричастен. Дело направлено на рассмотрение в Приволжский районный суд Казани.

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