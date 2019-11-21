В Казани выбрали «красну девицу» и «доброго молодца» 2019 года

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани завершился финал городского конкурса «Красна девица. Добрый молодец 2019». Его участниками стали 16 казанских школьников, которые представили творческую самопрезентацию с элементами русской национальной культуры и защитили проекты, посвященные русским классикам.

«По аналогии с конкурсами “Татар кызы. Татар егете“, которые призваны прививать любовь к культуре татарского народа и знание ее, конкурс “Красна девица. Добрый молодец“ тоже имеет своей целью развития интереса к традициям богатой культуры русского народа и их передаче», – рассказала организатор конкурса – председатель совета Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская.

В финал прошли 16 учащихся – восемь юношей и восемь девушек, среди которых выбрали лучших. «Добрым молодцем 2019» стал ученик 11-го класса 96-й гимназии Михаил Горбачев, а «Красной девицей 2019» оказалась ученица 11-го класса 68-й школы Эльвина Яковлева. Остальных участников также наградили в соответствующих номинациях.

«Наше подрастающее поколение должно знать свою историю, культуру, традиции. Это очень актуально на сегодняшний день, когда поднимается вопрос сохранения языков, в мире происходит глобализация. Мы этим конкурсом даем большие возможности развиваться в области народной культуры, прививаем культурные ценности», – отметил заместитель начальника Управления образования Казани Марат Фатиев.

Конкурс проводит Управление образования столицы Татарстана совместно с местной общественной организацией «Казанское русское национально-культурное объединение» и Центром искусств «Шарм».

В этом году конкурс проводился с 1 октября. До 25 октября длились районные этапы, по итогам которых были определены победители на уровне районов Казани –участники общегородского этапа.

Чтобы участвовать в конкурсе, не обязательно было быть танцором или певцом, достаточно было просто выделятся из толпы, быть активистом. Так, 17-летний Сергей Коновалов, ученик 55-й школы, признался, что не умеет ни петь, ни танцевать, но занимается баскетболом и читает рэп.

«Я сначала несерьезно отнесся к конкурсу, а потом меня затянуло, стало очень интересно. Были трудности, конечно, нужно было очень много учить стихов, иногда уже тошнило от них, но участие в финале того стоит, это неописуемые эмоции», – подчеркнул он.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе каждая пара от района приготовила творческий номер с элементами русской национальной культуры, в следующем этапе участники представили проект об одном из произведений русских писателей, а в финальном этапе участники рассуждали на заданную тему – «100-летие ТАССР».

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