Путин выступит на XIX съезде «Единой России» в Москве

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин примет участие в работе XIX съезда партии «Единая Россия». Который пройдет в Москве 23 ноября 2019 года. Об этом сообщает информационный центр партии со ссылкой на заявление пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова».

«Вы знаете, что руководителем партии является Дмитрий Анатольевич Медведев, но Президент действительно будет на съезде партии, выступит, но я не буду анонсировать содержание его выступления», – сказал журналистам Песков.

XIX съезд «Единой России» по традиции станет площадкой для обсуждения приоритетных задач партии на ближайший период. Как ранее сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, на съезде также планируется презентовать новую модель работы общественных приемных партии, которые должны со временем стать многофункциональными партийными центрами. «Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию», – подчеркнул генеральный секретарь.

В работе съезда «Единой России» примут участие 26 делегатов из Татарстана, в их числе секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

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