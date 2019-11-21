Врач назвал пять продуктов, которые помогут повысить тестостерон

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Есть пять доступных продуктов, которые помогут повысить уровень тестостерона в организме, заявил испанский диетолог Энкарни Перес. Об этом пишет «Российская газета».

Нормальный уровень тестостерона улучшает работу сердца, память и концентрацию внимания. Кроме того, этот гормон способствует увеличению мышечной массы, снижению усталости и помогает предотвратить диабет второго типа, анемию, сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз.

Повысить уровень гормона помогут яйца, брокколи, авокадо, орехи и чеснок. «Это отличная пища, которую, согласно последним исследованиям, мы можем употреблять ежедневно. Яйца содержат витамин D, который повышает выработку тестостерона», — объяснил Перес.

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