(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Казани троллейбус вылетел с дороги и протаранил четыре припаркованные авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил очевидец аварии.
По его информации, ДТП произошло сегодня днем на проспекте Ямашева напротив делового центра «Парк Победы».
Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, троллейбус столкнулся с «Тойотой».
«Водитель потерял управление и вылетел с проезжей части, врезавшись в припаркованные „Фольксваген“, „Киа“, „Рено“ и „Ладу Калину“. В результате аварии никто не пострадал», — рассказали в ГИБДД.