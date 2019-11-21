(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Казани троллейбус вылетел с дороги и протаранил четыре припаркованные авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил очевидец аварии.

По его информации, ДТП произошло сегодня днем на проспекте Ямашева напротив делового центра «Парк Победы».

Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, троллейбус столкнулся с «Тойотой».

«Водитель потерял управление и вылетел с проезжей части, врезавшись в припаркованные „Фольксваген“, „Киа“, „Рено“ и „Ладу Калину“. В результате аварии никто не пострадал», — рассказали в ГИБДД.

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