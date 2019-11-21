В подземном переходе в Набережных Челнах на глазах у прохожих насмерть замерз человек

(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в подземном переходе насмерть замерз человек, за сутки к нему никто из прохожих так и не подошел. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в полиции Автограда.

Минувшие сутки в Набережных Челнах были самим холодными за эту осень. Днем столбик термометра показывал отметку -13, а ночью понизился до -16 градусов.

Жертвой резкого похолодания стал мужчина, тело которого полиция обнаружила в подземном переходе возле ДК «Энергетик» в 4.30 утра.

Полиция установила личность гражданина — им оказался 54-летний бездомный. Также выяснилось, что он умер около суток назад. За это время никто из идущих по переходу граждан не заинтересовался состоянием лежащего на полу человека.

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