Увеличение стоимости медсправки для водительских прав в России отложено

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Увеличение стоимости медицинской справки для получения водительского удостоверения в России отложили на неопределенный срок, сообщил журналистом первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Ранее Министерство здравоохранения России издало приказ об изменении процедуры освидетельствования перед получением прав, который должен был вступить в силу уже с 22 ноября этого года.

«По новой информации, которая сегодня поступила от Министерства здравоохранения России, введение данного порядка будет отложено на неопределенный срок для анализа ценовой составляющей. Действительно, стоимость должна будет увеличиться в связи с тем, что в медицинских учреждениях существенно увеличится себестоимость расходных материалов. Само повышение обосновано, но это делается в интересах каждого из нас. Мы очень надеемся, что стоимость расходных материалов будет снижена благодаря конкуренции на рынке производителей», – объяснил Альмир Абашев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что удорожание связано с введением новых обследований на 11 наркотических веществ и СDТ-белок. Он показывает, злоупотребляет человек алкоголем или нет.

Во всех наркодиспансерах страны образовались очереди – люди пытались успеть получить медицинскую справку по старым ценам.

Также сегодня появилась информация о том, что сегодня в очереди в наркологическом диспансере Татарстана умер 73-летний мужчина, который стоял в очереди за справкой для водительских прав.

«Сегодня действительно произошло трагическое событие. Около одного из филиалов республиканского наркодиспансера мужчина 1946 года рождения почувствовал себя плохо. Была проведена сердечно-легочная реанимация и все необходимые действия, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Проводится судебно-медицинская экспертиза», – объяснил Абашев.

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