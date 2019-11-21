На 30-летнем юбилее La Primavera выступят «Симха» и «Мануш-Мануш»

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 24 ноября Казанский камерный оркестр La Primavera в БКЗ имени Сайдашева отметит 30-летний юбилей, который завершит «Сезоны больших юбилеев». Об этом сообщает пресс-служба La Primavera.



Концерт состоится при участии друзей оркестра – известного российского виолончелиста Дениса Шаповалова, солистки оперы музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксении Муслановой, трио «Лойко», казанских коллективов «Симха» и «Мануш-Мануш». Кроме того, в качестве солистов выступят музыканты оркестра, сам маэстро Рустем Абязов в этот вечер также возьмет в руки скрипку.



В программе концерта прозвучат сочинения Вивальди, Шостаковича, Капустина, Штрауса, Пярта и другие композиции.



Казанский камерный оркестр La Primavera начал выступать в 1989 году – на энтузиазме худрука и дирижера Рустема Абязова и музыкантов. Первые концерты La Primavera состоялись в Казанском университете. И уже скоро новый оркестр стал очень популярным.



Сегодня оркестр La Primavera – один из лучших творческих коллективов России. В его репертуаре более 2 тысяч произведений.



Выступления оркестра с успехом прошли в Германии, Швеции, Швейцарии, Франции, Тунисе, Греции. Жители Израиля, Китая, Турции и Южной Кореи рукоплескали талантливым музыкантам из Татарстана.



В прошлом году оркестр проехал по Транссибирской магистрали, дав в городах Транссиба 13 концертов. Казанские музыканты выступали в Звездном городке и выходили на связь с космической орбитой.

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