WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 ноября 2019, 17:40

Культура

На 30-летнем юбилее La Primavera выступят «Симха» и «Мануш-Мануш»

Рекомендуем

Культура

На 30-летнем юбилее La Primavera выступят «Симха» и «Мануш-Мануш»

«Сезоны больших юбилеев» La Primavera завершит большой концерт в честь 30-летия.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 24 ноября Казанский камерный оркестр La Primavera в БКЗ имени Сайдашева отметит 30-летний юбилей, который завершит «Сезоны больших юбилеев». Об этом сообщает пресс-служба La Primavera.

Концерт состоится при участии друзей оркестра – известного российского виолончелиста Дениса Шаповалова, солистки оперы музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксении Муслановой, трио «Лойко», казанских коллективов «Симха» и «Мануш-Мануш». Кроме того, в качестве солистов выступят музыканты оркестра, сам маэстро Рустем Абязов в этот вечер также возьмет в руки скрипку.

В программе концерта прозвучат сочинения Вивальди, Шостаковича, Капустина, Штрауса, Пярта и другие композиции.

Казанский камерный оркестр La Primavera начал выступать в 1989 году – на энтузиазме худрука и дирижера Рустема Абязова и музыкантов. Первые концерты La Primavera состоялись в Казанском университете. И уже скоро новый оркестр стал очень популярным.

Сегодня оркестр La Primavera – один из лучших творческих коллективов России. В его репертуаре более 2 тысяч произведений.

Выступления оркестра с успехом прошли в Германии, Швеции, Швейцарии, Франции, Тунисе, Греции. Жители Израиля, Китая, Турции и Южной Кореи рукоплескали талантливым музыкантам из Татарстана.

В прошлом году оркестр проехал по Транссибирской магистрали, дав в городах Транссиба 13 концертов. Казанские музыканты выступали в Звездном городке и выходили на связь с космической орбитой.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Одаренные уфимские музыканты Фонда Владимира Спивакова впервые выступят в Казани
Новости дня
19:08
Садоводы Татарстана увеличили объем средств самообложения до 120 млн рублей

Садоводы могут претендовать на получение из республиканского бюджета 240 млн рублей.

18:52
Опыт Татарстана по самообложению начали применять в 34 других регионах России

Программа самообложения в республике действует с 2013 года.

18:51
В Казани будут судить аферистов, которые собрали с грузоперевозчиков 5 млн рублей

Перед судом предстанут четверо сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения».

18:46
Владимир Путин вручил звезду Героя России летчику Дамиру Юсупову

В Кремле прошла церемония вручения государственных наград.

18:38
В Казани выбрали «красну девицу» и «доброго молодца» 2019 года

Завершился финал конкурса «Красна девица. Добрый молодец 2019», где школьники показали свои таланты и порассуждали о 100-летии ТАССР.

18:24
Одаренные уфимские музыканты Фонда Владимира Спивакова впервые выступят в Казани

В столице Татарстана концерты пройдут в Детском доме Приволжского района и в Детской музыкальной школе № 6.

18:23
В Казани троллейбус вылетел с дороги и протаранил четыре припаркованные авто

ДТП произошло сегодня днем на проспекте Ямашева напротив делового центра «Парк Победы».

18:10
Путин выступит на XIX съезде «Единой России» в Москве
18:05
В Татарстане столкнулись две легковушки, одна вылетела в кювет, другая перевернулась

Авария произошла сегодня утром у селя Шемордан.

17:55
В подземном переходе в Набережных Челнах на глазах у прохожих насмерть замерз человек

Трагедия произошла в переходе возле ДК «Энергетик».

17:54
В значительной части Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Причиной отключения водоснабжения станут работы на водопроводных сетях.

17:40
На 30-летнем юбилее La Primavera выступят «Симха» и «Мануш-Мануш»

«Сезоны больших юбилеев» La Primavera завершит большой концерт в честь 30-летия.

17:34
Госдума приняла закон о предустановке отечественного ПО
17:26
Поток жизни Татарстана: В Казани открылась выставка «Харис Якупов. Человек-эпоха»

Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения татарстанского художника.

17:25
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе Казань – Зеленодольск

На кадрах видно, что на дороге в сторону Зеленодольска у поворота на Ореховку развернуло два автомобиля.

17:19
Увеличение стоимости медсправки для водительских прав в России отложено

Замминистра здравоохранения подтвердил, что сегодня в очереди в наркологическом диспансере Татарстана умер 73-летний мужчина.

17:12
В Кайбицком районе РТ средства самообложения направят на строительство дорог

На средства самообложения в муниципалитете построено более 20 км дорог.

17:09
Жительница Нижнекамска лишилась 500 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду

Аферист убедил пенсионерку, что перевел ей лишние средства, после чего попросил их вернуть.

16:58
Сергей Семак: «Рубин» много играет на ноль

Главный тренер «Зенита» поделился мнением об игре казанского «Рубина» в преддверии матча в Казани.

16:52
Минниханов: «Зеркальный реестр проверок» сократит конфликты между бизнесом и надзором

Новый механизм позволяет получить результаты проверок контрольно-надзорных органов и оставлять обратную связь по ним, отметил Президент РТ.

16:44
Феофан связал рост молодежной преступности с культивированием западных ценностей

Работа с молодыми людьми станет одним из главных направлений деятельности церкви, заверил митрополит Казанский и Татарстанский.

16:24
В КФУ рассказали о повышенном интересе ученых к Форуму православной общественности
16:20
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
16:20
О знании как контекстуальном понятии расскажут в Казани

Третья лекция из цикла «Злой демон Декарта» пройдет в ЦСК «Смена».

16:12
Предпринимательница из Казани: Владимир Путин слышит нас и делает нашу жизнь проще

«Зеркальный реестр» позволяет предпринимателям дать обратную связь по проверкам контрольно-надзорных органов.

События