Десять московских трамваев начнут перевозить челнинцев в следующем году

(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Десять московских трамваев поступят в Автоград в следующем году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор МУП «Электротранспорт» Рашид Шамсудинов.

Ранее о соглашении между администрацией Москвы и ПАО «КАМАЗ» рассказывал агентству руководитель Департамента по информационной политике автогиганта Олег Афанасьев. Представитель компании подчеркнул, что передача транспорта состоится благодаря личной договоренности генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В Москве существует практика по передаче другим городам техники, задействованной в работе общественного транспорта около 10 лет. При этом вагоны находятся в отличном состоянии и соответствуют всем техническим требованиям. Получить московские трамваи были бы рады многие российские города. Однако на этот раз удача улыбнулась Набережным Челнам, говорят в ПАО «КАМАЗ».

Генеральный директор МУП «Электротранспорт» Рашид Шамсудинов подтвердил этот факт. «Мы уже осмотрели вагоны, которые отдают Челнам. Срок их эксплуатации даже меньше заявленного — около восьми лет. Технические характеристики прекрасные. Трамваям понадобится лишь косметический ремонт, освежающий их внешний вид. А так они еще 15 лет послужат нашему городу», — заявил Шамсудинов.

По словам главного трамвайщика Автограда, в связи с пополнением парка новые маршруты в городе не появятся. Московскими трамваями заменят вагоны, подлежащие списанию.

Кроме московского подарка, город получит средства на приобретение новых трамваев и от республики. Набережным Челнам выделен целевой транш в размере 135 млн рублей, на которые здесь закупят пять трамваев.

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