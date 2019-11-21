Поток жизни Татарстана: В Казани открылась выставка «Харис Якупов. Человек-эпоха»

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В «Хазинэ» открылась выставка «Харис Якупов. Человек-эпоха» посвященная 100-летию со дня рождения художника из Татарстана.

На выставке представлено более 100 работ Хариса Якупова.

«На выставке наряду с его известными и ключевыми картинами также достаточно работ, где мы представляем Якупова как мастера пейзажа, натюрморта, портрета и этюда», — сказала замдиректора ГМИИ РТ по науке Дина Хисамова.

Множество его работ написаны к значимым событиям в Татарстане: например «Чествование матери-героини», «Весна на Волге», «Красавицы КАМАЗа», «Казанские студенты», «Золото Татарии».

Часть эскизов и этюдов к большим работам автора предоставлена для выставки семьей художника.

«Через искусство Хариса Якупова мы видим целый пласт и поток жизни, это и деревня, и друзья, и война, и взгляд на зарубежье. Не было ни одного вопроса в Татарстане, который бы прошел мимо него», — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Харис Якупов родился в 1919 году в Казани. Окончил в 1940 году Казанское художественное училище.

«Каждое полотно Якупова — это результат глубокой проработки всех обликов и персонажей. Уважение к каждому, чей портрет вы видите в зале, еще больше возвеличивало его как личность», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В творчестве художника отражена история советского народа и страны, начиная с тех лет, когда в России еще только вспыхивали первые революционные выступления. В произведениях Якупова вырисовывается один главный образ и сюжет — это человек и его дело, его место на земле.

«Творчество отца — это вся его жизнь. У меня сохранился мой портрет, который сделал мой отец, когда мне было два года. Кстати, в детстве мне приходилось быть критиком, отец всегда просил оценить его работы, и я всегда говорил, что они хорошие», — поделился младший сын художника, бизнесмен Айдар Якупов.

Харис Якупов награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями. Лауреат Государственных премий, заслуженный деятель искусств Татарской АССР и РСФСР,

«Выставка потрясающая, и о Якупове я давно знаю. Больше всего мне понравился зал с картинами, на которых изображены восточные мотивы, которые получились у него особенно ярко», — отметила посетитель Светлана.

На выставке представлены произведения из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ, а также частных коллекций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.