Минниханов: «Зеркальный реестр проверок» сократит конфликты между бизнесом и надзором

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). «Зеркальный реестр проверок» позволит в разы сократить число конфликтных ситуаций между предпринимателями и контрольно-надзорными органами. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил во время беседы с журналистами по итогам стратегической сессии АО «Корпорация МСП».

Программа, разработанная по поручению Президента России Владимира Путина, позволяет получать результаты проверок контрольно-надзорных органов и оставлять обратную связь по ним, отметил Рустам Минниханов.

«Контрольно-надзорные органы – важная структура в системе органов власти, без них работа невозможна, но они должны чувствовать всю ответственность за те действия, которые предпринимают. [Благодаря «Зеркальному реестру проверок»] в разы сократятся конфликтные ситуации между бизнесом и контрольно-надзорными органами», – подчеркнул Президент РТ.

По мнению Минниханова, АО «Корпорация МСП» – единственная организация, которая поддерживает малый и средний бизнес в стране.

«Работа корпорации – важный институт, думаю, что единственный, который поддерживает малый и средний бизнес», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на стратегической сессии АО «Корпорация МСП» в Татарстане Президент РТ Рустам Минниханов предложил объединить республиканский онлайн-сервис «Проверенный бизнес» и федеральный механизм обратной связи для предпринимателей «Зеркальный реестр проверок».

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