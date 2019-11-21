WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 ноября 2019, 16:52

Минниханов: «Зеркальный реестр проверок» сократит конфликты между бизнесом и надзором

Рекомендуем

Минниханов: «Зеркальный реестр проверок» сократит конфликты между бизнесом и надзором

Фото: Владимир Васильев

Новый механизм позволяет получить результаты проверок контрольно-надзорных органов и оставлять обратную связь по ним, отметил Президент РТ.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). «Зеркальный реестр проверок» позволит в разы сократить число конфликтных ситуаций между предпринимателями и контрольно-надзорными органами. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил во время беседы с журналистами по итогам стратегической сессии АО «Корпорация МСП».

Программа, разработанная по поручению Президента России Владимира Путина, позволяет получать результаты проверок контрольно-надзорных органов и оставлять обратную связь по ним, отметил Рустам Минниханов.

«Контрольно-надзорные органы – важная структура в системе органов власти, без них работа невозможна, но они должны чувствовать всю ответственность за те действия, которые предпринимают. [Благодаря «Зеркальному реестру проверок»] в разы сократятся конфликтные ситуации между бизнесом и контрольно-надзорными органами», – подчеркнул Президент РТ.

По мнению Минниханова, АО «Корпорация МСП» – единственная организация, которая поддерживает малый и средний бизнес в стране.

«Работа корпорации – важный институт, думаю, что единственный, который поддерживает малый и средний бизнес», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на стратегической сессии АО «Корпорация МСП» в Татарстане Президент РТ Рустам Минниханов предложил объединить республиканский онлайн-сервис «Проверенный бизнес» и федеральный механизм обратной связи для предпринимателей «Зеркальный реестр проверок».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Предпринимательница из Казани: Владимир Путин слышит нас и делает нашу жизнь проще
Новости дня
17:40
На 30-летнем юбилее La Primavera выступят «Симха» и «Мануш-Мануш»

«Сезоны больших юбилеев» La Primavera завершит большой концерт в честь 30-летия.

17:34
Госдума приняла закон о предустановке отечественного ПО
17:26
Поток жизни Татарстана: В Казани открылась выставка «Харис Якупов. Человек-эпоха»

Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения татарстанского художника.

17:25
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе Казань – Зеленодольск

На кадрах видно, что на дороге в сторону Зеленодольска у поворота на Ореховку развернуло два автомобиля.

17:19
Увеличение стоимости медсправки для водительских прав в России отложено

Ранее Министерство здравоохранения России издало указ об усложнении процедуры обследований.

17:12
В Кайбицком районе РТ средства самообложения направят на строительство дорог

На средства самообложения в муниципалитете построено более 20 км дорог.

17:09
Жительница Нижнекамска лишилась 500 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду

Аферист убедил пенсионерку, что перевел ей лишние средства, после чего попросил их вернуть.

16:58
Сергей Семак: «Рубин» много играет на ноль

Главный тренер «Зенита» поделился мнением об игре казанского «Рубина» в преддверии матча в Казани.

16:52
Минниханов: «Зеркальный реестр проверок» сократит конфликты между бизнесом и надзором

Новый механизм позволяет получить результаты проверок контрольно-надзорных органов и оставлять обратную связь по ним, отметил Президент РТ.

16:44
Феофан связал рост молодежной преступности с культивированием западных ценностей

Работа с молодыми людьми станет одним из главных направлений деятельности церкви, заверил митрополит Казанский и Татарстанский.

16:24
В КФУ рассказали о повышенном интересе ученых к Форуму православной общественности
16:20
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
16:20
О знании как контекстуальном понятии расскажут в Казани

Третья лекция из цикла «Злой демон Декарта» пройдет в ЦСК «Смена».

16:12
Предпринимательница из Казани: Владимир Путин слышит нас и делает нашу жизнь проще

«Зеркальный реестр» позволяет предпринимателям дать обратную связь по проверкам контрольно-надзорных органов.

16:06
Жители Высокогорского района просят благоустроить тротуары на средства самообложения

На средства самообложения в муниципалитете благоустроили кладбища и установили освещение.

16:00
Парад Кыш Бабая перенесли с улицы Баумана в Казанский Кремль

Зимние волшебники пройдут от площади 1 Мая до здания «Манежа», а затем до мечети Кул Шариф.

15:55
Владимир Путин раскритиковал ситуацию со справками для получения прав

По мнению Президента, стоимость справки чрезмерно завышена.

15:46
Корпорация МСП поддержит шесть проектов из Татарстана с инвестициями в 2,4 млрд рублей

Новые проекты предусматривают создание более 330 новых рабочих мест.

15:43
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей

Соответствующий документ уже подписан Вероникой Скворцовой и направлен на госрегистрацию.

15:38
Путину доложили, что самозанятые в РФ заработали свыше 32 млрд рублей с начала года

По данным Минэкономики РТ, в республике зарегистрированы 46 тыс. самозанятых, большинство из которых проживают в Казани.

15:33
Ставки сделаны: в Казани судят поджигателя букмекерской конторы

Мужчина проиграл крупную сумму и на следующий день ворвался в контору с канистрой, облил все бензином и поджег.

15:30
АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановый ремонт на магистральных трубопроводах

Работы проводились на территориях Пермского края, республик Татарстан, Удмуртия и Нижегородской области.

15:26
Правительство России выделило 650 млн рублей на участок Большого Казанского кольца

Общая стоимость строительства первого этапа Большого Казанского кольца составляет более 2 млрд рублей.

15:12
Имена лучших молодых бизнесменов России объявят в Казани 22 ноября

В чисто финалистов конкурса «Молодой предприниматель России» вошли шесть татарстанцев.

14:56
ПСО «Казань» продолжает работы на космодроме Восточный с опережением графика

В офисе генподрядчика строительства стартового комплекса «Ангара» были проведены обыски, сообщают СМИ.

События