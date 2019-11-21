(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Жительница Нижнекамска лишилась 500 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

После того, как 67-летняя пенсионерка разместила в Сети объявление о сдаче двухкомнатной квартиры, с ней связался незнакомец и сообщил, что готов внести 8 тысяч рублей предоплаты.

Женщина продиктовала ему номер карты, а также трехзначный код, после чего она сообщала ему содержание СМС-уведомлений, приходивших на телефон.

В конечном счете злоумышленник убедил женщину, что перевел ей лишние деньги и попросил их вернуть. Она проверила и обнаружила, что на счету действительно появились 60 тысяч рублей.

После этого женщина начала переводить ему деньги и в общей сложности отправила порядка 300 тысяч. Позднее злоумышленник отключил телефон, а пенсионерка обнаружила, что пропали еще 200 тысяч сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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