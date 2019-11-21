В КФУ рассказали о повышенном интересе ученых к Форуму православной общественности

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Особенность Форума православной общественности Татарстана, который пройдет в этом году, – широкое участие научного и образовательного сообщества республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов.

«Конечно, академический интерес играет свою роль. Слава Богу, что времена воинствующего атеизма уходят в историю. Естественный интерес людей науки к тому, что связано с религиозным мировоззрением и с богословием, вполне понятен, ничего особенного здесь нет», – сказал он.

Кроме того, по мнению спикера, эффективное взаимодействие науки и религии наблюдается в сфере защиты традиционных ценностей России, в том числе и связанных с конфессиональной принадлежностью.

«В рамках форума будет работать большой круглый стол, посвященный специфике Татарстана как площадки межконфессионального согласия и гражданского мира», – продолжил Щелкунов.

Кроме того, будут работать четыре секции: «Развитие образовательных проектов в Татарстанской митрополии», «Реализация Социальной концепции РПЦ и развитие институтов гражданского общества», «Союз молодежи. Вера, нравы, традиции сильного государства» и «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».

22 ноября 2019 года в Казани пройдет IV Форум православной общественности Республики Татарстан, на котором будут обсуждаться вопросы развития православия в республике за период, прошедший с третьего форума (24 ноября 2017-го). Форум приурочен к 440-й годовщине обретения в 1579 году Казанского образа Богородицы.

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