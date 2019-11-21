Феофан связал рост молодежной преступности с культивированием западных ценностей

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Одной из причин роста уровня молодежной преступности является следование западным ценностям и примерам, включая негативные. Соответствующим видением проблемы поделился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Откуда растут ножки? Это культивирование неких ценностей и антиценностей, простите, но это факт, западного образа жизни и мыслей, в том числе и через сетевые пропагандистские ролики, фильмы, интернет-игры», – отметил владыка.

Решить проблему можно, наладив диалог с молодежью и прививая ей правильные ценности и установки, поэтому православные деятели в Татарстане теперь будут уделять работе с молодыми людьми особое внимание.

«Молодежное крыло для нас будет не просто приоритетным, а одним из главных. Сейчас в нашей митрополии работают молодежные клубы, я смотрю, как они выезжают в разрушенные храмы с лопатами, ведрами и консервируют их. Я привлекаю молодежь, чтобы у них развивалось чувство милосердия к престарелым, [интерес] к служению в больницах», – объяснил митрополит.

В своей работе митрополия также затронет социальные сети и постарается сделать их не «сетями для отлова неокрепших душ», а возможностью открыть новые пути к созиданию и добрым делам.

Сейчас вопрос молодежной преступности в Татарстане находится на личном контроле Президента РТ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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