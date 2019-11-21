АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановый ремонт на магистральных трубопроводах

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах (МН) Оса — Пермь, Пермь — Альметьевск, Киенгоп — Набережные Челны и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Альметьевск — Нижний Новгород.

Работы проводились на территориях Пермского края, республик Татарстан, Удмуртия и Нижегородской области.

В ходе плановой остановки магистрального нефтепровода Оса — Пермь заменены три фильтра-грязеуловителя, шесть ненормативных отборов давления, вырезаны пять дефектов.

На МН Пермь — Альметьевск вырезан дефект, заменены шесть ненормативных отборов давления и вспомогательные трубопроводы дренажных линий на камерах пуска и приема средств очистки и диагностики на подводном переходе через р. Буй.

В период плановых работ на МН Киенгоп — Набережные Челны заменены две задвижки на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Малая Пурга», вырезаны два дефекта, произведены монтаж компенсатора давления клиновой задвижки и вырезка байпасного трубопровода.

На магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) Альметьевск — Нижний Новгород выполнена вырезка существующего, а также подключен построенный узел подключения отвода на раздаточный блок Конары продуктоперекачивающей станции «Тиньговатово».

Плановые ремонты выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье». Цель — поддержание надежности функционирования магистральных трубопроводов. Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику в штатном режиме.

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