О знании как контекстуальном понятии расскажут в Казани

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 21 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится третья встреча цикла «Злой демон Декарта. Современные модели знания».

Продолжит серию лекций выступление завкафедрой социальной философии КФУ доктора философских наук Артура Каримова. Он автор работ «Очерки современной эпистемологии» и «Эпистемология добродетелей».

Исследователь в своей лекции «Эпистемический контекстуализм» расскажет о «стратегиях преодоления скептических аргументов через рассмотрение знания, как контекстуального понятия». На мероприятии пойдет речь о теории релевантных альтернатив и о трех стандартах знания – обыденном, научном и скептическом, отмечают организаторы.

Мероприятие начнется в 19 часов, вход на него будет свободным. В дальнейшем будут организованы еще три выступления, последнее из которых пройдет 13 декабря, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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