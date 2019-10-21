WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 ноября 2019, 16:20

О знании как контекстуальном понятии расскажут в Казани

Рекомендуем

О знании как контекстуальном понятии расскажут в Казани

Фото: архив, facebook.com/smenagallery1

Третья лекция из цикла «Злой демон Декарта» пройдет в ЦСК «Смена».

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 21 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится третья встреча цикла «Злой демон Декарта. Современные модели знания».

Продолжит серию лекций выступление завкафедрой социальной философии КФУ доктора философских наук Артура Каримова. Он автор работ «Очерки современной эпистемологии» и «Эпистемология добродетелей».

Нет описания фото.

Исследователь в своей лекции «Эпистемический контекстуализм» расскажет о «стратегиях преодоления скептических аргументов через рассмотрение знания, как контекстуального понятия». На мероприятии пойдет речь о теории релевантных альтернатив и о трех стандартах знания – обыденном, научном и скептическом, отмечают организаторы.

Мероприятие начнется в 19 часов, вход на него будет свободным. В дальнейшем будут организованы еще три выступления, последнее из которых пройдет 13 декабря, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамск присоединится к серии всероссийских интеллектуальных игр
Новости дня
17:40
На 30-летнем юбилее La Primavera выступят «Симха» и «Мануш-Мануш»

«Сезоны больших юбилеев» La Primavera завершит большой концерт в честь 30-летия.

17:34
Госдума приняла закон о предустановке отечественного ПО
17:26
Поток жизни Татарстана: В Казани открылась выставка «Харис Якупов. Человек-эпоха»

Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения татарстанского художника.

17:25
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе Казань – Зеленодольск

На кадрах видно, что на дороге в сторону Зеленодольска у поворота на Ореховку развернуло два автомобиля.

17:19
Увеличение стоимости медсправки для водительских прав в России отложено

Ранее Министерство здравоохранения России издало указ об усложнении процедуры обследований.

17:12
В Кайбицком районе РТ средства самообложения направят на строительство дорог

На средства самообложения в муниципалитете построено более 20 км дорог.

17:09
Жительница Нижнекамска лишилась 500 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду

Аферист убедил пенсионерку, что перевел ей лишние средства, после чего попросил их вернуть.

16:58
Сергей Семак: «Рубин» много играет на ноль

Главный тренер «Зенита» поделился мнением об игре казанского «Рубина» в преддверии матча в Казани.

16:52
Минниханов: «Зеркальный реестр проверок» сократит конфликты между бизнесом и надзором

Новый механизм позволяет получить результаты проверок контрольно-надзорных органов и оставлять обратную связь по ним, отметил Президент РТ.

16:44
Феофан связал рост молодежной преступности с культивированием западных ценностей

Работа с молодыми людьми станет одним из главных направлений деятельности церкви, заверил митрополит Казанский и Татарстанский.

16:24
В КФУ рассказали о повышенном интересе ученых к Форуму православной общественности
16:20
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
16:20
О знании как контекстуальном понятии расскажут в Казани

Третья лекция из цикла «Злой демон Декарта» пройдет в ЦСК «Смена».

16:12
Предпринимательница из Казани: Владимир Путин слышит нас и делает нашу жизнь проще

«Зеркальный реестр» позволяет предпринимателям дать обратную связь по проверкам контрольно-надзорных органов.

16:06
Жители Высокогорского района просят благоустроить тротуары на средства самообложения

На средства самообложения в муниципалитете благоустроили кладбища и установили освещение.

16:00
Парад Кыш Бабая перенесли с улицы Баумана в Казанский Кремль

Зимние волшебники пройдут от площади 1 Мая до здания «Манежа», а затем до мечети Кул Шариф.

15:55
Владимир Путин раскритиковал ситуацию со справками для получения прав

По мнению Президента, стоимость справки чрезмерно завышена.

15:46
Корпорация МСП поддержит шесть проектов из Татарстана с инвестициями в 2,4 млрд рублей

Новые проекты предусматривают создание более 330 новых рабочих мест.

15:43
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей

Соответствующий документ уже подписан Вероникой Скворцовой и направлен на госрегистрацию.

15:38
Путину доложили, что самозанятые в РФ заработали свыше 32 млрд рублей с начала года

По данным Минэкономики РТ, в республике зарегистрированы 46 тыс. самозанятых, большинство из которых проживают в Казани.

15:33
Ставки сделаны: в Казани судят поджигателя букмекерской конторы

Мужчина проиграл крупную сумму и на следующий день ворвался в контору с канистрой, облил все бензином и поджег.

15:30
АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановый ремонт на магистральных трубопроводах

Работы проводились на территориях Пермского края, республик Татарстан, Удмуртия и Нижегородской области.

15:26
Правительство России выделило 650 млн рублей на участок Большого Казанского кольца

Общая стоимость строительства первого этапа Большого Казанского кольца составляет более 2 млрд рублей.

15:12
Имена лучших молодых бизнесменов России объявят в Казани 22 ноября

В чисто финалистов конкурса «Молодой предприниматель России» вошли шесть татарстанцев.

14:56
ПСО «Казань» продолжает работы на космодроме Восточный с опережением графика

В офисе генподрядчика строительства стартового комплекса «Ангара» были проведены обыски, сообщают СМИ.

События