Ставки сделаны: в Казани судят поджигателя букмекерской конторы

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Московском районном суде Казани рассматривается дело 34-летнего местного жителя, который в июне на ставках проиграл деньги и решил отомстить букмекерской конторе. Его обвиняют в поджоге и порче чужого имущества.

Фарид Галимуллин увлекался ставками на спорт, но в середине июня ему не повезло — он проиграл крупную сумму денег, после чего затаил на букмекеров обиду и решил отомстить.

По версии следствия, летним вечером мужчина вошел с канистрой в помещение конторы на Декабристов, облил все бензином и поджег. Через семь минут на место прибыли огнеборцы, пожар потушили оперативно.

«13 июня обвиняемый совершил поджог букмекерской конторы. Обошлось без жертв, но сильно пострадало имущество заведения. Его владельцу был причинен значительный ущерб», — рассказал гособвинитель Александр Леонов.

По показаниям 37-летнего хозяина помещения Сергея Казарина, в тот злополучный вечер он лично не присутствовал в конторе, а приехал лишь на пепелище по звонку управляющей. Девушка объяснила хозяину, что знакомый клиент вошел в помещение и, угрожая сжечь все и всех, устроил пожар. Огонь уничтожил документацию, компьютеры, регистраторы и камеры видеонаблюдения.

На следующий день Казарин обратился к экспертам для оценки ущерба. Согласно их заключению, сумма составила порядка 481 тысячи рублей.

На слушании также зачитали показания таксиста, который в тот вечер подвозил Галимуллина. Мужчина рассказал, что сначала забрал клиента на Декабристов, затем отвез в один из дачных кооперативов города, откуда тот вышел с белой канистрой в руках и попросил водителя вернуться к букмекерской конторе.

Что он собирался делать с канистрой, таксист не поинтересовался. Однако позже в разговоре со следователем, мужчина понял, для каких целей его клиент привез с собой бензин.

На записи поджога, продемонстрированной в суде, видно, как в зале за компьютером сидит клиент. В помещение входит Галимуллин, подходит к мужчине и, вероятно, просит уйти. Тот не спеша покидает зал, а сам Галимуллин беспрепятственно начинает разбрызгивать содержимое емкости на стены. Затем вспыхивает огонь, который моментально охватывает зал. Сам поджигатель сразу же покидает помещение, вслед за ним выбегает девушка-кассир, на голову которой едва не обрушивается потолок.

Сергей Казарин рассказал в суде, что помещение он приобрел в 2018 году за семь миллионов рублей для последующей сдачи в аренду. Арендовать здание согласилась букмекерская контора, которая исправно платила по счетам, однако неожиданно пострадала от рук злоумышленника.

«На сегодняшний день здание полностью восстановил арендатор. Сам я намерен остудить у Галимуллина 481 тысячу рублей, заявленные оценкой экспертов. Считаю, что истинный ущерб оценивается гораздо выше, однако согласен хотя бы на эту сумму», — добавил бизнесмен.

Сам подсудимый вину признает и придерживается версии, что просто хотел отомстить.

Возможно, Галимуллин добровольно решится возместить ущерб пострадавшему бизнесмену. Однако санкции статьи о поджоге и порче имущества предусматривают наказание в виде принудительных работ до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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