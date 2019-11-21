Туристы стали летать в Казань в полтора раза активнее, чем в прошлом году

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Россияне стали в полтора раза чаще летать в Казань, чем в 2018 году. Аналитики Aviasales изучили спрос на авиабилеты в этом году, сравнив его с прошлогодними показателями.

Больше всего интерес повысился к Кирову, Саратову и Благовещенску — пассажиры стали покупать авиабилеты туда в да раза чаще, при этом перелеты туда подешевели в среднем на 30%.

На 80% спрос вырос в отношении Ульяновска, Ханты-Мансийска, Омска и Геленджика, а средний чек за год снизился на 10%. На 70% чаще россияне стали летать в Махачкалу, Владикавказ и Чебоксары.

В полтора раза популярность выросла не только у Казани, но и у Санкт-Петербурга, Томска, Оренбурга, Анапы, Уфы, Сочи и Челябинска. Средний чек на билеты туда и обратно составил 11 тыс. 272 рубля.

Также на 40% увеличилось количество проданных билетов в Набережные Челны. Кроме Автограда на эту же величину спрос вырос на перелет в Москву, Сургут, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Нижневартовск, Барнаул, Южно-Сахалинск, Ставрополь, Калининград, Магнитогорск и Екатеринбург. За год цены по всем маршрутам выросли в среднем на 4%.

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