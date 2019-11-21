Путину доложили, что самозанятые в РФ заработали свыше 32 млрд рублей с начала года

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Армия самозанятых в России с начала года выросла до 284 тысяч человек, и они уже перечислили в бюджет свыше 1 млрд рублей налогов. Об этом сегодня сообщил руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на встрече в Президентом России Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход добровольно зарегистрировались более 284 тыс. человек. И здесь суммарный доход, который был получен самозанятыми гражданами, составляет более 32,6 млрд рублей. Это то, что мы начали видеть», – сказал Мишустин.

И добавил: «Соответственно, сумма начисленного налога за период эксперимента составляет уже более миллиарда рублей».

Глава ФНС отметил, что самозанятые высоко оценивают уровень приложения «Мой налог», которое помогает им вести легальный бизнес. «На сегодняшний день средний балл – 4,3 звезды, если говорить о пятибалльной оценке. Для нас это важно, потому что мы обслуживаем эту систему онлайн», – уточнил он.

Руководитель Федеральной налоговой службы напомнил, что в России принято решение о распространении налога на профессиональный доход еще на 20 регионов. Он доложил главе государства, что налоговые органы полностью технически готовы к администрированию этого вида налога.

По данным Минэкономики РТ, в Татарстане к 18 ноября были зарегистрированы 46 тыс. самозанятых. Из них почти 12 тыс. – жители Казани, 6,7 тыс. проживают в Набережных Челнах, а 2,6 тыс. – в Альметьевске. Самой популярной сферой занятости татарстанских самозанятых является работа в такси. На втором и третьем местах – сдача жилья и консультации. Также самозанятые занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой.

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