В значительной части Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В значительной части Авиастроительного района Казани в субботу, 23 ноября, на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение окажется отключено с 21 часа 23 ноября и будет возобновлено только в 21 час 24-го числа. Причиной прекращения подачи воды станут работы на водопроводных сетях.

На время без воды в общей сложности полностью останутся 152 улицы и девять переулков. Еще на 19 улицах водоснабжение окажется отключено частично. С полным списком подпадающих под отключение адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.

При этом отключение не затронет такие жилые массивы Авиастроительного района, как Борисоглебское, Голубое озеро, Жилплощадка, Соцгород, Сухая река, Кадышево, Крутушка, Озерный и Щербаково.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

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