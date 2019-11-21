В Набережных Челнах проведут выставку памяти фотографа и иллюстратора Фаиля Исламова

(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах проведут выставку, которую посветят памяти известного фотографа, художника-иллюстратора, сотрудника детской газеты «Комеш кынгырау» ( «Серебряный колокольчик») Фаиля Исламова.

Фаиль Исламов умер летом прошлого года на 59-м году жизни из-за внезапной остановки сердца. Его смерть потрясла всех, кто его знал. Исламов более 15 лет проработал в уникальном издании — в единственной в Татарстане детской газете «Комеш кынгырау», выходящей на татарском языке.

Челнинец считался одним из лучших художников-иллюстраторов Татарстана. Сотрудничал со многими татарскими изданиями, оформлял детские книги — на его счету их несколько десятков.

Год спустя коллеги и родные решили почтить память художника, организовав выставку его работ. Открытие экспозиции состоится 29 ноября, в 14 часов. «Это будет вечер воспоминаний, который оставит глубокий след в душе каждого, кто с ним общался», — говорят организаторы.

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