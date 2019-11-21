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Валерия Белова

21 ноября 2019, 14:55

Происшествия

В Казани эвакуатор въехал в «скорую», которая везла донорскую кровь для роженицы

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Происшествия

В Казани эвакуатор въехал в «скорую», которая везла донорскую кровь для роженицы

Фото: скриншот видео из соцсетей

Компоненты крови срочно понадобились тяжелой пациентке одной из районных больниц.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани на Проспекте Победы эвакуатор въехал в реанимобиль Центра медицины катастроф Республиканской клинической больницы РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил очевидец ДТП.

По словам собеседника агентства, водитель эвакуатора проигнорировал требования дорожного знака, согласно которому проезжать прямо было нельзя, и влетел в «скорую».

«Реанимобиль срочно выехал в центральную больницу одного из районов Татарстана с донорской кровью для роженицы. За несколько минут была направлена другая машина скорой медицинской помощи, и компоненты крови были вовремя доставлены в районную больницу. Пострадавших в ДТП нет», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе РКБ.

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