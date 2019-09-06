ПСО «Казань» продолжает работы на космодроме Восточный с опережением графика

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). У дирекции космодрома Восточный нет претензий к ПСО «Казань», которая выступает генподрядчиком строительства объектов второй очереди космодрома. Некоторые работы выполняются с опережением графика. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в самой дирекции.

«Строительные работы на 2-й очереди ведутся по плану, а по ряду объектов – с опережением графика. Так, 15 декабря, с опережением почти на 0,6 года, планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота», – прокомментировали в дирекции космодрома.

Как уточнили корреспонденту ИА «Татар-информ», генподрядчик из Татарстана получает деньги за строительство только по факту выполненных работ, при этом расход бюджетных средств находится под тщательным контролем.

«Бюджет на строительство 2-й очереди космодрома Восточный находится в ведении Федерального казначейства, а выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту», – подчеркнули в дирекции.

Компания из Татарстана была определена генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный в декабре 2017 года распоряжением Правительства РФ. Стоимость госконтракта составляет 38,7 млрд рублей. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в офисе ПСО «Казань» были проведены обыски и изъятие документации.

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