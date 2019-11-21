(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Пристав помогла жительнице Казани вернуть долг в 1,8 млн рублей, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Местной жительнице эту сумму задолжала ее знакомая, а возвращать не стала, и тогда женщина обратилась в суд.

В отношении должницы возбудили административное дело. За неуплату долга пристав ограничила ее в праве выезда за границу, а также внесла постановление о взыскании долга с зарплаты женщины.

В результате она выплатила долг целиком.

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