В Чебоксарах врачи «Клиники Нуриевых» провели школу для пациентов

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Врачи казанской «Клиники Нуриевых» провели выездную просветительскую «Школу пациентов» в столице Чувашии. В полном зале чебоксарского Конгресс-отеля «Россия» собралась аудитория, заинтересованная в откровенном разговоре о проблемах лечения бесплодия, женского и мужского здоровья.

Мероприятие проходило в формате экспертных докладов по узким темам и свободного общения с ответами на вопросы. Среди тем были беседы мужском факторе бесплодия и его лечении, о здоровье женщины и ребенка после ЭКО, о диагностике и лечении заболеваний репродуктивной системы. Серия докладов об эмбриологии приоткрыла перед слушателями секреты лаборатории, где происходит зарождение новой жизни.

«Как и в других регионах России, наша аудитория в Чувашии идет к решению проблем с зачатием через множество препятствий. Это устаревшие представления о лечении и методы с недоказанной эффективностью, это агрессивное продвижение своих препаратов некоторыми фармкомпаниями. В результате люди годами лечат генетически обусловленные заболевания БАДами или не имеют представления, какие процедуры вместо помощи только снижают шансы забеременеть. В Казани мы боролись с этим десять лет назад и смогли изменить ситуацию в лучшую сторону. Поэтому отдача от общения с аудиторией была колоссальной», — рассказал главный врач «Клиники Нуриевых» Наиль Рафаилович Нуриев.

«Клиника Нуриевых» планирует проводить такие выездные мероприятия и в будущем. Условия проведения (бесплатное участие, кофе-брейки, обед и перерывы на общение) позволили собрать в одном зале тех, кому тематика «Школы пациентов» действительно важна, и посвятить этому достаточное количество времени.

«Клиника Нуриевых» — сеть центров репродуктивного здоровья. Основана в 2003 году братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми. Специализируется на лечении бесплодия, женском и мужском здоровье. Отделения и филиалы расположены в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах.