(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ»). Электробусы «КАМАЗ» вышли на новый московский маршрут, сообщает пресс-служба автогиганта.
В результате число направлений в столице России, по которым курсирует инновационный транспорт, увеличилось до семнадцати.
Электробусы начали работать на маршруте № 205к — от Киевского вокзала до улицы Довженко. Новый экологичный транспорт заменил здесь обычные автобусы.
Впервые электробусы «КАМАЗ» появились в Москве в сентябре прошлого года — на маршруте № 73. За это время данный вид транспорта перевез 19 млн человек. Всего по столичным улицам курсирует более 250 электрических автобусов.