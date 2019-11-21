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Татар-информ

21 ноября 2019, 21:26

Экономика и финансы

Электробусы «КАМАЗ» вышли на новый московский маршрут

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Экономика и финансы

Электробусы «КАМАЗ» вышли на новый московский маршрут

Впервые электробусы «КАМАЗ» появились в Москве в сентябре прошлого года — на маршруте № 73.

(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ»). Электробусы «КАМАЗ» вышли на новый московский маршрут, сообщает пресс-служба автогиганта.

В результате число направлений в столице России, по которым курсирует инновационный транспорт, увеличилось до семнадцати.

Электробусы начали работать на маршруте № 205к — от Киевского вокзала до улицы Довженко. Новый экологичный транспорт заменил здесь обычные автобусы.

Впервые электробусы «КАМАЗ» появились в Москве в сентябре прошлого года — на маршруте № 73. За это время данный вид транспорта перевез 19 млн человек. Всего по столичным улицам курсирует более 250 электрических автобусов.

 

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