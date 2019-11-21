POZIS получил более 1 млн рублей на обучение сотрудников

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). POZIS (входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) получил субсидии в размере более 1 млн рублей в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ПОЗиС заключил договор с Центром занятости населения Зеленодольска о предоставлении субсидии за счет бюджетных средств на обучение персонала в возрасте 50 лет и старше. Возможность не отвлекать на эти цели собственные средства предприятие получило, став участником федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Благодаря этому проекту, мы даем возможность заводчанам предпенсионного возраста получить новую квалификацию, профессиональные навыки. Данные меры направлены на поддержку занятости старшего поколения, в том числе обеспечения конкурентоспособности на рынке труда и поддержания уровня их дохода», — отметил генеральный директор Радик Хасанов.

Возможность прохождения краткосрочных курсов по востребованным профессиям получили 58 сотрудников предпенсионного возраста.

Профобучение по специальности «Слесарь механосборочных работ» получили 36 работников предприятия. Занятия по данному направлению организованы с учетом квалификационных требований профстандартов 2020 года. Для совершенствования навыков технологических процессов сборки, каждый обучающийся прослушал лекции и прошел производственную практику на рабочем месте, получил выпущенный Центром подготовки кадров АО «ПОЗиС» справочник по профессии слесарь механосборочных работ. Также за счет субсидии приобретены средства индивидуальной защиты: спецодежда, обувь, защитные очки, перчатки.

Выделенные средства используются также на обучение инструментам и методам бережливого производства, современным технологиям наставничества, методам повышения эффективности работы компании, технологиям повышения производительности.

После прохождения полного курса и успешной итоговой аттестации, участникам обучения будет выдан документ о квалификации установленного образца.

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