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Татар-информ

21 ноября 2019, 13:50

«Дети – это счастье»: в казанской "Чаше" вручили сертификаты на маткапитал семи семьям

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«Дети – это счастье»: в казанской "Чаше" вручили сертификаты на маткапитал семи семьям

Фото: Салават Камалетдинов

На празднике ко Дню матери стало известно, что Татарстан по итогам года продемонстрирует естественный прирост населения.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Республиканская акция «Прекрасен мир любовью матери» прошла сегодня, в преддверии Дня матери, в столице Татарстана, в Центре семьи «Казан». На празднике в торжественной обстановке сертификаты на материнский капитал были вручены семи казанским семьям.

«Сегодня в каждом районе республики Пенсионный фонд РФ совместно с ЗАГСом вручает сертификаты на материнские (семейные) капиталы. Всего по республике будет вручено 356 сертификатов. Размер капитала составляет 453 тыс. рублей. Эту меры господдержки семьи могут направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную часть пенсии мамы и ежемесячные выплаты. Семья – самое главное в жизни каждого человека. Людям очень важно ощущать внимание и заботу, поддержку близких людей в любой трудной ситуации», – отметила заместитель управляющего отделением ПФР по РТ Асия Валиуллина.

Вопросы сохранения семьи и повышения рождаемости являются ключевыми в реализации социальной политики России и Татарстана. Материнский капитал – форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, если родители не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки.

«Я хочу сказать каждому из вас “спасибо“ за то, что вы вносите свой личный вклад в развитие социально-демографической ситуации в стране. Могу сказать по секрету: мы прогнозируем, что Татарстан станет одним из немногих регионов страны, который по итогам года продемонстрирует естественный прирост населения. В республике сегодня проживают более 35 тыс. многодетных семей», – сказал, обращаясь к собравшимся в зале семьям, заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов.

Депутат Казгордумы Евгений Чекашов в своем выступлении заметил, что сам воспитывает четверых детей. Он поздравил всех собравшихся на торжественной церемонии женщин с наступающим Днем матери и пожелал крепкого здоровья, долголетия и исполнения всех заветных желаний.

В числе участниц республиканской акции «Прекрасен мир любовью матери» оказалась жительница Казани Регина Салихова – мать двойняшек Карима и Марьям. Сегодня ей в торжественной обстановке вручили сертификат на маткапитал. На празднике собралась большая семья: супруг Тальгат, две бабушки, дедушка, племянница и, конечно, одиннадцатимесячные малыши. По случаю праздника последние были одеты в забавные новогодние костюмы.

«Мы в браке уже около пяти лет. Это наши долгожданные дети, мы долго шли к этой цели, и наша мечта осуществилась! Мы с мужем познакомились случайно, в “Макдоналдсе“. На улице был сильный мороз, я зашла погреться и попить кофе, он тоже там пил кофе. Мы друг другу улыбнулись и с тех пор не расставались», – рассказала Регина Салихова.

Собеседница ИА «Татар-информ» не верит статистическим данным, свидетельствующим об ухудшении демографической ситуации в республике. По словам женщины, улицы, парки и скверы Казани буквально усыпаны молодыми мамами, гуляющими вместе с малышами в колясках.

«В Татарстане высокая рождаемость, все мои подруги – мамы двоих или троих детей. Считаю, что у нас нет проблем с рождаемостью. В Казани все создано для детей: здесь много парков и игровых площадок, хорошая медицина, реализуются меры господдержки. Наша семья сейчас получает две выплаты от государства, на памперсы нам хватает», – сказала женщина.

Другая жительница Казани – Нурфия Камалетдинова пришла на праздник вместе с четырьмя детьми и их бабушкой. Старшей дочери Зарине сейчас 12 лет, Ризвану – десять, Касыму – три года, а младшей Амиле – всего месяц. Сертификат на маткапитал женщина получила впервые. Так получилось, что двое старших детей у Нурфии не родные, а от первого брака мужа. Родная мать по решению суда в их воспитании сейчас не участвует.

«Семья у нас большая, мы живем в двухкомнатной квартире, планируем на материнский капитал улучшить жилищные условия. Дети – наша радость, цветы нашей жизни. Желаю всем женщинам республики не бояться рожать много детей», – сказала Нурфия Камалетдинова.

В 2019 году татарстанский Пенсионный фонд выдал примерно 15 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение этого сертификата в республике достигло отметки в 285 тыс. Полностью распорядились полученными средствами около 80% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено примерно 85 млрд рублей средств материнского капитала.

 

 

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