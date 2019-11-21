Продажи квартир с использованием эскроу-счетов идут с опережением графика

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Согласно данным на 21 ноября, то есть менее чем за три месяца со старта продаж с использованием эскроу-счетов, реализовано или забронировано практически 40% квартир в казанском жилом комплексе «Август Астры» на улице Островского. Это значительно превышает прогнозный график, который был составлен при заключении договора на проектное финансирование.

«Такой результат не может нас не радовать. Это говорит о том, что концепция нашего 30-квартирного жилого комплекса “Август Астры“ элит-класса интересна покупателям. На самом деле, “Август Астры“ не имеет аналогов в Казани. Концепция этого малоквартирного жилого комплекса разработана под руководством известного испанского мастера Хосе Асебильо, бывшего главного архитектора Барселоны. Здесь есть террасы, предусмотрена возможность установки дровяных каминов. Покупатель, приобретая квартиру в этом ЖК, попадает в настоящий закрытый клуб», – сказала коммерческий директор компании #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

При этом решение всех проблем жильцов берет на себя «Служба заботы», работу которой лично контролирует генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

По словам Галяутдиновой, наибольшим спросом пользуются трехкомнатные квартиры, на которые застройщик с самого начала сделал упор в этом проекте. «Подтвердилась наша гипотеза о том, что квартиры в элитном доме, расположенном в историческом центре Казани, будут в первую очередь востребованы среди семейных покупателей», – подчеркнула она.

ЖК «Август Астры» представляет собой две секции в пять и семь этажей, соединенные стилобатом с офисными помещениями, а также подземным паркингом на 80 машино-мест. Площадь застройки – 2929 кв. метров. Комплекс будет сдан в 2021 году.

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