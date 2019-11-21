В двух районах Казани на время отключат электроэнергию

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 22 ноября, в некоторых домах Московского и Приволжского районов Казани временно отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, в Московском районе города с 8 до 17 часов не будет электроэнергии в доме № 18 по улице Волгоградская и в доме № 32/20 по проспекту Ибрагимова.

На час дольше, с 8 до 18 часов, останется без света ряд зданий в Приволжском районе. Отключение затронет дома №№ 1/77а и 1/77б по улице Южно-Промышленная, а также частные домовладения, расположенные по улицам 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Дулкын, Загородная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Оранжерейная, Парниковая, Пожарная, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная, Прогонная, Проселочная, Семидворная, Теньковская, Техническая, Тихорецкая, Тульская и Услонная. Не будет электричества и в садовом некоммерческом товариществе «Труженик».

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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