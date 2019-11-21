Тираж бумажных переписных листов для переписи-2020 сократится в десять раз

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ». Тираж бумажных переписных листов для сбора данных в ходе переписи-2020 сократится в десятки раз, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Это станет возможным, поскольку внедряются цифровые технологии в сбор данных при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как сообщил советник руководителя Росстата Павел Смелов, для ВПН-2010 года тираж бумажных бланков переписных листов составлял около 200 млн экземпляров. Однако для переписи 2020 года планируется напечатать лишь 10% бумажных бланков от необходимого количества – это около 20 млн переписных листов.

Советник руководителя Росстата пояснил, почему пока нельзя полностью отказаться от бумажных бланков. «У нас есть категории населения, которые мы не имеем права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства. Это военнослужащие, заключенные», – сообщил он.

Не обойтись без бумажных переписных листов и при сборе данных на труднодоступных территориях страны, где отсутствуют связь и интернет.

«Кроме того, пара переписных листов на случай внезапного выхода из строя электронного планшета будет лежать в сумке у каждого переписчика. Всегда должен быть план Б», – приводит слова Павла Смелова медиаофис ВПН-2020.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», жители Татарстана в 2020 году смогут стать участниками переписи населения по интернету.

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