(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Акции «Яндекса» отыграли позитив на новостях о достигнутом компромиссе между компанией и государством, отмечает старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова.

Акции Yandex на торгах на Nasdaq в минувший понедельник выросли на 12% и преодолели отметку 40 долларов за акцию, что всего на 1% ниже максимума с начала текущего года, достигнутого в июле (40,48 доллара). Движение котировок на российском рынке продемонстрировало схожую динамику. Позитивная реакция рынка была вызвана сообщением компании о предлагаемых изменениях в структуре корпоративного управления, которые вводят механизм согласования с государством решений, касающихся вопросов национальной безопасности и защиты персональных данных россиян, а также перехода прав собственности на пакет акций компании от 10% и более.

Новый механизм условно назван «золотой акцией 2.0». При этом существующая золотая акция в «Яндексе», которой с 2009 года владеет Сбербанк, будет передана самой компании. Соответствующее решение правление банка утвердило 19 ноября. Кроме того, «Яндекс» предложил механизм, предотвращающий автоматическую конвертацию акций класса B, принадлежащих основателю и крупнейшему акционеру компании Аркадию Воложу, в акции класса А, которая подразумевает потерю преимущественного права голоса. Предполагается, что данные изменения обеспечат «Яндексу» приемлемый для компании режим принятия решений по вопросам, чувствительным с точки зрения интересов государства, и при этом освободят компанию от необходимости проводить изменения на уровне структуры капитала (состава акционеров и/или изменения прав по существующим акциям).

Риск необходимости таких изменений возник в связи с разработкой законопроекта об ограничении иностранного владения в значимых российских интернет-ресурсах и был крайне негативно воспринят инвесторами. 11 октября котировки Яндекса обвалились за один торговый день на 16–18%, до уровней начала 2019 года, на сообщениях об обсуждении данного законопроекта в Госдуме.

Динамика котировок «Яндекса» за последние два дня свидетельствует о том, что рынок полностью отыграл позитив на новостях о достигнутом компромиссе между компанией и государством. Во вторник котировки закрылись на 0,6–1,6% ниже понедельника, на торгах на Московской бирже сегодня акции снижаются на 1%. В отсутствии существенных корпоративных событий и при сохранении нейтрального внешнего фона акции Яндекса в ближайшее время будут торговаться в диапазоне 38,5–40 долларов – рядом с максимальными уровнями с начала текущего года.

«Мы не ожидаем движения акций существенно выше 40 долларов до появления новых сильных катализаторов роста, какими потенциально могут стать новости о прогрессе в подготовке IPO “Яндекс.Такси“ или о завершении сделки по приобретению активов “Везет“. При этом не исключена и вероятность нового падения котировок. На наш взгляд, основной риск по-прежнему связан с ходом разработки законопроекта об ограничении иностранных инвестиций в интернете. По сообщениям, 18 ноября законопроект был отозван для доработки, соответственно, возвращение этой законодательной инициативы в повестку дня Госдумы может снова встретить негативную реакцию рынка», – констатирует старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова.

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