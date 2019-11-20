В РТ в три раза выросло число получателей выплат из маткапитала с низкими доходами

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). За девять месяцев текущего года отделение Пенсионного фонда России по Татарстану приняло 800 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала от людей с низкими доходами, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом рассказала начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по РТ Гюльсина Сабирова.

«С 2018 года стало возможным получение ежемесячных выплат из средств маткапитала для семей с низкими доходами. Это право имеют семьи, в которых родился второй ребенок и размер дохода на одного члена семьи не превышает 14 тыс. 34 рубля. Это полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная в Татарстане», – напомнила Сабирова.

«Данная выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет. Размер выплаты из материнского капитала составляет 8 тыс. 896 рублей», – добавила она.

Расходы на предоставление выплат семьям в этом году стали еще больше и превысили 49,5 млн рублей. Всего за время реализации ежемесячных выплат из материнского капитала более 1100 семей обратились за предоставлением средств.

Подать заявление о назначении выплаты можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя шесть месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

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