Наринэ Абгарян: Участники литературной премии «Глаголица» чаще всего пишут об отцах

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Больше всего юных авторов – участников VI Независимой детской литературной премии «Глаголица» – волнует тема взаимоотношений отцов и детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала российская писательница Наринэ Абгарян.

«Проза 14-17 лет – почти все произведения так или иначе об отцах. Это меня немного царапнуло, удивило и восхитило. Видимо, это новое веяние у детей, у подростков. У них идет этот нескончаемый диалог с отцом – это причина, чтобы задуматься», – подчеркнула спикер.

С ней согласился писатель, литературный критик, поэт, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии имени Абдуллы Алиша Галимьян Гильманов. Среди наиболее актуальных он также выделил тему сиротства.

«Ребят волнует тема сирот, и самыми лучшими оказались именно эти произведения. Они очень глубокие, смелые. Эта тема исчезла в последнее время, но сейчас она опять поднимается. Также волнуют ребят проблемы среди сверстников, взаимоотношения между людьми», – рассказал писатель, отметив, что в своих работах участники поднимали также и тему наркомании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в олимпиадном центре «Дуслык» 21 ноября завершился последний, очный этап VI Независимой детской литературной премии «Глаголица». Дети со всех уголков России и из стран ближнего зарубежья соревновались в шести различных номинациях.

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