Яхина и Сладковский вошли в лонг-лист героев десятилетия по версии Colta

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Писательница Гузель Яхина и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский попали в лонг-лист героев десятилетия по версии издания Colta. Шорт-лист будет составлен после интернет-голосования, которое завершится в полночь 11 декабря.

«Кто определял это десятилетие? Какие люди его двигали? Кто постфактум – или прямо сейчас – может работать его символом? Вы можете определить это для себя и для всех, приняв участие в голосовании “Десять с лишним. Герои десятилетия“», – говорится в сопроводительном тексте к онлайн-голосованию.

Героев разделили на восемь блоков. Так, дирижер Александр Сладковский представлен в разделе «Академическая музыка» наравне с певцом Дмитрием Хворостовским, альтистом Юрием Башметом, пианистом Денисом Мацуевым и другими музыкальными деятелями.

Автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина является номинантом в категории «Литература». В этом блоке также представлены журналист Дмитрий Быков, писатели Евгений Водолазкин и Леонид Юзефович и иные литераторы.

Героем десятилетия также может стать режиссер, выпускница Казанского государственного университета, арт-директор фестиваля дебютного документального кино «Рудник» Марина Разбежкина. Она представлена в разделе «Кино».

Арт-директор проходившего в Казани фестиваля независимой музыки «Сотворение мира» Александр Чепарухин – один из номинантов в разделе «Современная музыка».

Участники голосования могут выбрать от одной до трех персон, которые, по их мнению, стали знаковыми фигурами, определившими эпоху 2008–2019 годов в России. Голосование завершится в полночь 11 декабря. Результаты будут объявлены на следующий день.

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