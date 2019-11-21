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Татар-информ

21 ноября 2019, 13:12

Экономика и финансы

Дочерний банк «Татнефти» нарастит активы до 254 млрд рублей, поглотив два банка

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Экономика и финансы

Дочерний банк «Татнефти» нарастит активы до 254 млрд рублей, поглотив два банка

Фото: архив

Экономический эффект от объединения финансовых структур под единым брендом банка «Зенит» составит 1,5 млрд рублей в год.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Входящий в группу «Татнефти» банк «Зенит» нарастит активы до 254 млрд рублей за счет слияния с «Девон-Кредитом» и «Липецккомбанком». Собственный капитал банка увеличится до 37,5 млрд рублей. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе кредитной организации.

«По итогам завершения процедуры присоединения ПАО “Девон-Кредит” и ПАО “Липецккомбанк” к ПАО “Банк Зенит” размер уставного капитала ПАО “Банк Зенит” не изменился. Структура уставного капитала в результате конвертации акций миноритарных акционеров присоединенных банков в акции банка “Зенит” изменится незначительно. За счет консолидации собственный капитал банка “Зенит” увеличится до 37,5 млрд рублей, объем активов – до 254 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили в кредитной организации, экономический эффект от объединения дочерних структур под единым брендом банка «Зенит» ежегодно составит 1,5 млрд рублей.

«Главными факторами снижения издержек станут повышение эффективности и скорости операций за счет внедрения технологических решений, а также развитие цифровых каналов обслуживания вместе с оптимизацией инфраструктуры ИТ-платформ. Цифровая трансформация бизнеса требует от банков колоссальных вложений, и дочерним банкам в этой гонке непросто успеть за рынком», – подчеркнули в пресс-службе банка.

В финансовой организации при этом добавили, что наибольший положительный эффект от трансформации ощутят в первую очередь клиенты «Зенита».

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