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Татар-информ

21 ноября 2019, 12:40

Экономика и финансы

Альфа-Банк: Потребление восстановилось, инвестиции остаются под вопросом

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Экономика и финансы

Альфа-Банк: Потребление восстановилось, инвестиции остаются под вопросом

Оборот розничной торговли вырос на 1,6% год к году в октябре, сильно превысив ожидания.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В октябре оборот розничной торговли продемонстрировал сильный рост, увеличившись на 1,6% год к году, что согласуется с индексацией зарплат в госсекторе. В то же время перспективы инвестиционного тренда неоднозначны, так как Правительство России недофинансирует свой план по расходам на 1 трлн рублей в этом году, информируют аналитики Альфа-Банка. Инфляционные риски возвращаются, но ЦБ в ходе принятия решения по ставке на заседании 13 декабря будет учитывать и геополитический фактор, что сохраняет возможность понижения ставки на 25 б. п.

Оборот розничной торговли вырос на 1,6% год к году в октябре, сильно превысив ожидания

Рост оборота розничной торговли сильно ускорился в октябре – до 1,6% г/г с 0,7% г/г в сентябре – и превысил 0,8% г/г за III квартал 2019 года. По оценке специалистов, это ускорение отражает недавнюю индексацию зарплат в госсекторе, в частности, индексацию довольствия военнослужащих. Это предположение подтверждает и более сильный в сравнении с ожиданиями рост реальных зарплат – они выросли на 3,1% г/г в октябре. Безработица не изменилась и составила 4,6%, указывая на отсутствие изменений на рынке труда в прошлом месяце. Сильные цифры по обороту розничной торговли рассеивают появившиеся в начале этого месяца опасения по поводу спроса на фоне снижения продаж автомобилей на 5,2% г/г в прошлом месяце (это самое сильное снижения с мая 2019-го). Теперь этот спад следует воспринимать скорее как отдельный случай, чем как ориентир для всего потребительского тренда.

Инфляция составила 0,2% с начала месяца на 18 октября

Более сильная активность потребителей и более сильный в сравнении с ожиданиями рост зарплат, судя по всему, сочетаются с возвращением инфляции к нормальному уровню в 0,1% за неделю. На 18 октября инфляция составила 0,2% с начала месяца. Статистики по розничному кредитованию за октябрь пока нет, однако эксперты уверены, что рост розничных кредитов был выше ожиданий, будучи дополнительным фактором более сильного конечного спроса.

Рост ВВП составил 1,7% г/г за III квартал 2019 года, в итоге за девять месяцев ВВП вырос на 1,1% г/г

Дополнительным признаком завершения периода слабого роста является недавнее подтверждение Росстатом сильного ускорения экономического роста с 0,7% г/г в первом полугодии 2019-го до 1,7% г/г в III квартале. Хотя последний показатель оказался немного ниже оценки роста правительства (1,9% г/г), по мнению аналитиков, что это все еще очень позитивный результат. Учитывая более сильный в сравнении с ожиданиями рост оборота розничной торговли за октябрь и сильный рост зарплат, они рассчитывают, что потребление продолжит быть главным драйвером роста в IV квартале.

Недофинансирование госрасходов оценивается на уровне 1 трлн рублей в 2019 году

Более сильный в сравнении с ожиданиями потребительский тренд идет рука об руку с опасениями по поводу инвестиций. Во-первых, несмотря на то, что рост промпроизводства в октябре был вызван ростом в обрабатывающей промышленности и составил 2,6% г/г, он оказался ниже 2,9% г/г за III квартал 2019 года. Во-вторых, на экономическом форуме в Москве Антон Силуанов официально подтвердил, что Правительство недофинансирует план по расходам на этот год на 1 трлн рублей. В итоге складывается впечатление, что восстановление роста инвестиций откладывается на 2020 год.

У ЦБ есть больше возможностей для маневра при решении по ставке на заседании 13 декабря

Сейчас у ЦБ, судя по всему, есть больше возможностей для маневра при принятии решения по ставке на заседании 13 декабря. С одной стороны, пауза в понижении ставки со стороны ФРС США, улучшение экономического роста в России и признаки улучшения потребления говорят в пользу паузы со стороны ЦБ. В то же время слабый рост инвестиций создает некоторый риск понижения ставки. Эксперты не исключают, что в ходе принятия решения регулятор будет принимать в расчет и геополитический фактор – успешная встреча в формате Нормандской четверки, которая намечена на 9 декабря, оставляет возможность снижения ставки на 25 б. п. 

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