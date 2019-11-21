Одаренные уфимские музыканты Фонда Владимира Спивакова впервые выступят в Казани

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 22 ноября мероприятия проекта «Дети — детям: музыка наших сердец» впервые состоятся в Казани – два концерта с участием уфимских воспитанников музыкальных школ и мастер-классы от педагогов, сообщают организаторы.



В столице Татарстана концерты пройдут в Детском доме Приволжского района и в Детской музыкальной школе № 6. Педагоги также дадут мастер-классы в Казанском музыкальном училище имени И. В. Аухадеева.



В Башкортостане в год столетия образования республики проводится новый благотворительный проект «Дети — детям: музыка наших сердец». В проекте участвуют музыкально-одаренные дети, которые выступают для своих сверстников, попавших в трудную жизненную ситуацию, и педагоги, которые преподают мастер-классы.



В концертах на двух площадках Казани примут участие пять одаренных детей. Среди них – лауреаты международных и всероссийских конкурсов Линара Каипова (гитара), Александр Зайцев (флейта), Ирина Галеева (фортепиано), Милена Зубаерова (скрипка) и Лилия Гареева (вокал). Концертмейстер – преподаватель среднего специального музыкального колледжа Бэла Фатыхова-Аюпова.



Казанцы также смогут посетить мастер-классы от именитых педагогов. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Наиля Юсупова откроет детям секреты правильного пения. Руководитель проекта «Дети — детям: музыка наших сердец» – известный российский кларнетист Артур Назиуллин проведет мастер-класс игры на кларнете.





Участники проекта объехали уже весь Башкортостан, выступив в более 20 городах республики и Челябинской области. Вход на все мероприятия свободный.

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