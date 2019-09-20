Роман Шаронов: В сборной Сан-Марино по футболу играют любители

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер «Рубина» Роман Шаронов в ходе открытой тренировки команды прокомментировал выступление национальной сборной на отборе к чемпионату Европы.

«Национальную команду не буду оценивать, там есть тренер, который сделает это. Но Бельгия дала нам информацию, куда двигаться, а Сан-Марино... нет смысла оценивать, там играют любители», – заявил специалист.

Игра против Бельгии завершилась поражением сборной России со счетом 4:1, а встреча с Сан-Марино – победой 5:0.

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