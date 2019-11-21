«Рубин» получает 30 млн рублей в год от букмекеров

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» получает от букмекерской компании 30 млн рублей. Такова сумма спонсорского контракта на сезон 2019-2020 годов, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации издания, самый крупный контракт с букмекерской компанией имеет московский «Спартак». Красно-белые получают от спонсора 200 млн рублей.

Также в лидерах ЦСКА (140 млн рублей), «Зенит» (100 млн), «Локомотив» и «Краснодар» (по 80 млн) и «Динамо» (60 млн). Все остальные клубы РПЛ получают от букмекеров аналогично «Рубину» – по 30 млн рублей за сезон.

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