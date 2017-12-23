Наставник «Динамо-Казани»: Тактика команды меняется, отходим от быстрой игры на краю

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тактическая схема «Динамо-Казани» будет меняться в новом сезоне. Об этом на открытой тренировке рассказал главный тренер команды Ришат Гилязутдинов.

«Тактическая схема ”Динамо” поменяется. Она будет быстрее в игре с диагональной, но уйдем от быстрой игры на краю», – пояснил он.

«Все зависит от возможностей игроков. Будем строить схему, исходя из этого. Ведь начало сезона получилось в какой-то степени тяжелым. Не столько по играм, сколько подготовка смазывается. Тяжело спланировать работу, когда много выездов», – констатировал специалист.

Кроме того, он обратил внимание на адаптацию новичка Де Ла Крус: «У нас было не так много времени на работу в команде, всего две игры провели с Бетанией. Пока не хватает взаимодействия Бетании с игроками и игроков с Бетанией. Но это все решаемо».

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