В Казани жюри VI детской литературной премии «Глаголица» определило лучших авторов

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В олимпиадном центре «Дуслык» 21 ноября завершился последний, очный этап VI Независимой детской литературной премии «Глаголица». Дети со всех уголков России и из стран ближнего зарубежья соревновались в шести различных номинациях, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» писатель, поэт, переводчик, обладатель международного диплома имени Андерсена, лауреат премий имени Чехова и Чуковского Виктор Лунин.

«Нам прислали огромное количество работ. В этом году [в конкурсе участвуют] совершенно замечательные дети. Мне кажется, что с каждым годом они пишут все лучше, у них необыкновенное чувство слова. Я читаю их с большим интересом, чем некоторых современных писателей», – отметил спикер.

Ребята в возрасте от десяти до семнадцати лет соревновались в шести номинациях: поэзия, проза, эссеистика на русском и татарском языках, а также художественные переводы с татарского, французского, английского и немецкого языков на русский язык. Известные писатели России и Татарстана провели для юных авторов мастер-классы и творческие встречи. В программу также входили экскурсии, посещение театров и многие другие события.

«Многие дети потом продолжают писать, но, к сожалению, не все. Во всяком случае, то, что они приезжают на этот конкурс, их развивает, углубляет их знания и любовь к литературе, к слову, потому что слово – это одна из самых главных вещей в нашей жизни», – подчеркнул Лунин.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в театре кукол «Экият» 22 ноября в 15 часов. Лучшим авторам по версии жюри вручат хрустальных сов.

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