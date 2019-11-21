«Алабуга» открыла STEM-центр для подготовки высококвалифицированных кадров

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Сегодня ОЭЗ «Алабуга» – одна из самых крупных экономических зон не только в России, но и в Европе. Успешное развитие предприятий в «Алабуге» складывается из многих составляющих: грамотное руководство, внедрение новых технологий, техническое оснащение. Но главным залогом стремительного развития предприятий, их основным богатством и ценностью являются люди – профессионалы, беззаветно преданные делу.

Как следствие, развитие ОЭЗ стимулирует не просто создание новых рабочих мест в Камском кластере, а создание мест высокотехнологичных, с конкурентной заработной платой. На сегодняшний день 33 действующих производства создали на территории «Алабуги» более 6,8 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. При этом кадровый потенциал района не успевает развиваться с той же скоростью, с какой появляются новые производства на территории зоны.

Путем совместных усилий с директорами заводов-резидентов были выявлены востребованные специальности: мехатроника, АСУ ТП, химия, электротехника. Именно эти профессиональные направления утверждены собранием совета директоров ОЭЗ «Алабуга» в качестве приоритетных в части развития кадрового потенциала.

STEM-центр в ОЭЗ «Алабуга» – первый шаг к формированию на территории Камского кластера кадров, отвечающих самым высшим мировым стандартам, а совместная программа с Елабужским политехническим колледжем на территории этого центра – это первый шаг в карьере серьезного специалиста, мощный фундамент для успешной карьеры.

«Чтобы вчерашний выпускник был востребован на высокотехнологичном производстве, место его обучения должно сочетать и фундаментальную подготовку, и практический междисциплинарный подход. ОЭЗ “Алабуга“ в совместной с Елабужским политехническим колледжем программе стремится к тому, чтобы студенты были способны как создавать новые материалы с уникальными свойствами, так и руководить крупными промышленными предприятиями. Обучать этим специальностям при стандартном подходе к процессу бессмысленно. Это не принесет нужного результата», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Набор на обучение в эти группы планируется ежегодный. И это объясняется тем, что в год около 500 человек трудоустраиваются на производства «Алабуги», 9-й класс в Елабужском районе оканчивают примерно 1000 человек, а в Елабужском политехническом колледже обучаются 600 человек. Право приоритетного трудоустройства будет у елабужских выпускников. В этом году первые 100 студентов уже начали свое обучение на программах.

«Сейчас мы создаем такую программу по закреплению молодежи, которая будет мотивировать выпускников Елабужского муниципального района оставаться работать в регионе после завершения школьного образования, средне-специального и высшего. Высокое качество образования и перспективы профессионального развития – все это предоставит ОЭЗ “Алабуга“. Мы стараемся удовлетворить спрос выпускников на оплачиваемую и интересную работу. Главные требования к абитуриентам – инженерное мышление и желание связать карьеру с этими профессиями. И тут не важны оценки в аттестате. Часто бывает, что троечник становится известным инженером или предпринимателем. Нужно к каждому ученику подходить индивидуально. Должны быть внутреннее желание и амбиции. Выпускники с такими качествами на вес золота», – подытожил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга».

STEM – это аббревиатура науки (science), технологии (technology), инженерии (engineering) и математики (mathematics). Такой подход предполагает интегрирование упомянутых направлений в один учебный процесс.