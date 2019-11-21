Имена лучших молодых бизнесменов России объявят в Казани 22 ноября

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Казани на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе 22 ноября определят победителей всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2019». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Участники конкурса «Молодой предприниматель России» – это молодые бизнесмены в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны.

«В финал попали 300 молодых бизнесменов из разных субъектов России», – отметили в министерстве.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в финал конкурса прошли девять татарстанцев. Они поборются за звание лучшего предпринимателя сферы услуг, интернет-торговли и франчайзинга, а также в других номинациях.

Помимо этого, участников ждут образовательная и развлекательная программы, обучение от приглашенных экспертов, церемония награждения и бизнес-стендап-шоу.

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