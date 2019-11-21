Mango Office запустил сервис по поддержке мотивации

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Компания «Манго Телеком» запустила сервис, который поможет руководителям контактных центров поддерживать и развивать мотивацию операторов на линии.

Решение получило название Wallboard («Настенная панель» в переводе с английского). Подключить его можно на платформе виртуальной АТС или контакт-центра Mango Office, а использовать – в качестве веб-приложения для Smart TV. Дизайн приложения адаптирован для большого экрана. На него в режиме реального времени выводятся индивидуальные или командные рейтинги операторов, а также общие показатели подразделений.

Возможность наблюдать за прогрессом и, зная результаты коллег, оценивать собственные достижения, усиливает вовлеченность и создает дополнительные стимулы, считают в «Манго Телекоме». Более того, по оценкам специалистов, нематериальная мотивация в ряде случаев дает даже более устойчивое положительное влияние на результаты бизнеса, чем денежное вознаграждение сотрудников.

Разработчики уточнили, что технически сервис Wallboard запускается на любом устройстве с браузером – достаточно перейти по ссылке и ввести учетные данные для доступа к статистике. Но размещенный в зоне общей видимости такой экран действительно становится инструментом, способным объединить людей вокруг заданной цели, заинтересовать результатом и внести в рабочий процесс легкий соревновательный элемент, что подтверждается опытом множества компаний по всему миру.

Wallboard имеет преднастроенные шаблоны для подразделений, занятых в холодных продажах, в продажах на входящих обращениях и для служб клиентского сервиса. При этом также доступна возможность сформировать пользовательский набор показателей и рейтингов, которые будут выводиться на экран.

Ранее «Манго Телеком» внедрил на платформе контакт-центра другие элементы геймификации. За различные достижения (отработать наибольшее количество обращений в чате, в течение рабочего дня принимать звонки быстрее чем за четыре секунды и так далее) операторам присуждаются специальные значки, которые сохраняются в их профилях и видны другим сотрудникам. Аналогичную механику используют игровые платформы, за достижения присваивающие знаки отличия геймерам.

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