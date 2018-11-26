Минобороны России требует 644 млн рублей с казанского ОКБ им. Симонова

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство обороны России требует с казанского НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» 644 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 14 ноября, однако еще не принят в производство.

С 2011 года ОКБ имени Симонова по заказу военного ведомства занималось разработкой тяжелого беспилотника «Альтаир» («Альтиус») – аналога американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper. Общие затраты составили около 3 млрд рублей. Первые испытания прошли летом 2016 года, но затем их приостановили для доработок. Летом 2017-го они возобновились.

В апреле прошлого года генерального директора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина арестовали по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Претензии к конструкторскому бюро предъявили Московский институт электромеханики и автоматики и Центральный НИИ ВВС Минобороны.

После этого программу по разработке тяжелого БПЛА передали Уральскому заводу гражданской авиации. Однако, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», разработкой дрона по-прежнему будут заниматься в Казани.

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