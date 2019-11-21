Сводный хор девочек из Казани станет участником грандиозного гала-концерта в Москве

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Музее Победы города Москвы 22 ноября состоится масштабный гала-концерт финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Сводный хор из почти тысячи финалистов исполнит самые известные и популярные композиции Александры Пахмутовой. Об этом сообщает ФГБУК «Музей Победы».



Участниками концерта станут 27 лучших детских и взрослых хоровых коллективов из 20 регионов России. Среди них – старший сводный хор девочек «Науруз» Детской школы искусств № 9 из Казани (Республика Татарстан). Руководитель коллектива – Минслу Ткаченко.





Выступить на гала-концерте считается большой честью. Всего в прослушиваниях регионального этапа приняли участие 1541 коллектив из 576 муниципальных образований, из них свыше тысячи детских хоров; около 47 тыс. участников, из них более 30 тыс. детей.



Аккомпанировать участникам будет симфонический оркестр Минобороны РФ под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина. Главный хормейстер гала-концерта – народный артист России Лев Конторович. Ведущие концерта – заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин и артистка театра и кино Елена Захарова.





Финалистов на сцене поздравят зампредседателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.



Фестиваль Всероссийского хорового фестиваля проводится с 2014 года с целью популяризации хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства.

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