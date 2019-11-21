Битва с бобрами и их плотинами: в Казани стартовали осенние противопаводковые работы

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Советском районе Казани с помощью тяжелой техники начали расчищать реки от бобровых плотин и скопившегося мусора. Работы направлены на уменьшение масштаба весеннего паводка.

«Мы сейчас начали противопаводковые мероприятия, потому что в осенний период минимальный уровень воды в реках. Мы очищаем их русла от упавшего мусора, деревьев, веток и плотин. Рек на территории Советского района три: Киндерка, Вертлевка и Нокса», – рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Советского района Денис Воробьев.

Он отметил, что на реках района насчитывается 11 опасных мест, где могут возникнуть подтопления. В весенний период работы будут продолжены.

«Это единственные сейчас противопаводковые работы в Казани. Мы такое решение приняли, чтобы увеличить КПД», – пояснил Воробьев.

Сейчас на руслах трех рек работают около 40 волонтеров, им предстоит пройти примерно 35 км вдоль берегов.

Кроме того, представитель администрации района рассказал, что во время работ могут возникнуть сложности с возводящими плотины бобрами.

Сегодня начались работы по очистке русла Ноксы. Чтобы вытащить массивные деревья, понадобилась тяжелая техника и множество работников с бензопилами.

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