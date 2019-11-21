На трассе М7 в Татарстане поймали автоледи, в авто которой нашли 5,5 кг наркотиков

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Полина Шевчук). На трассе М7 в Татарстане поймали автоледи из Свердловской области, в авто которой нашли более 5,5 кг наркотиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД на трассе М7 для проверки документов остановили автомобиль «Тойота», за рулем которого находилась 47-летняя жительница Свердловской области. Автоледи заметно нервничала, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть авто.

За спинкой пассажирского сиденья полицейских ждал сюрприз – пять брикетов серого цвета, внутри которых было порошкообразное вещество. Кроме того, у девушки в кармане кофты также находилось порошкообразное вещество.

Экспертиза установила, что у автоледи было изъято свыше 4,8 кг гашиша и 840 г наркотической смеси, в состав которой входит метадон, героин и ацетилкодеин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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