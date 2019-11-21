Казань поддержала акцию «Коробка храбрости» для сбора подарков маленьким пациентам

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Казань присоединилась к акции «Коробка храбрости», которая прошла 20 ноября, во Всемирный день ребенка, в 35 крупных городах России. В столице Татарстана сбор подарков, помогающих сдержать детские слезы, был организован в вестибюлях исполнительных комитетов партии «Единая Россия».

Акцию «Коробка храбрости» в Казани провели сотрудники Центра поддержки гражданских инициатив и Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро».

«Мы не врачи, не можем придумать лекарство от тяжелых болезней. Все, что мы можем сделать, – это утешить и порадовать детей, которые за свою недолгую жизнь уже успели перенести больше неприятных процедур, чем большинство взрослых – за всю жизнь. Мы верим, что радость от подарка, который дети получают за свою храбрость, помогает им выздороветь», – прокомментировала акцию руководитель центра «ДаДобро» Оксана Богданова.

По ее словам, акция проходит в России уже пятый год подряд. В прошлом году волонтеры и неравнодушные жители собрали две тонны игрушек и канцтоваров, а также книги, обеспечив ими все подшефные больницы.

Как сообщила заместитель председателя Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ксения Владимирова, 22 ноября в Казани стартует второй этап акции «Коробка храбрости», который будет реализован совместно с «Таткнигой». Коробки планируется установить в книжных магазинах, где продается детская литература.

«Акция продлится до 20 декабря, а после этого мы снова передадим эту “Коробку храбрости” в игровую комнату ДРКБ», – уточнила Ксения Владимирова.

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